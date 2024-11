VERSO CATANIA-TRAPANI: come arrivano le squadre al nuovo confronto stagionale

24 punti in classifica il Trapani, 24 il Catania (con un punto di penalizzazione). Le due squadre si ritrovano martedì sera al “Massimino”, a distanza di 11 giorni dal derby vinto dai rossazzurri in campionato per 2-1.

Il tecnico granata Salvatore Aronica ha ribadito alla vigilia che si è trattato di un risultato bugiardo, esplicitando la volontà di provare a riscattare la sconfitta in una competizione diversa, ma comunque importante, applicando un turnover ragionato. Il collega Domenico Toscano ha risposto preannunciando che concederà a più ragazzi del settore giovanile rossazzurro la possibilità di fare minutaggio. Il coraggio è sempre presente nelle parole di Toscano, fiducioso che la sua squadra farà una prestazione all’altezza a prescindere dalla carta d’identità di chi scenderà in campo.

Il Catania arriva all’appuntamento forte del citato successo contro il Trapani e della prova grintosa di Avellino, sfiorando il colpaccio da tre punti nonostante le numerose defezioni al cospetto di una delle compagini più accreditate per il salto di categoria. I trapanesi, invece, hanno rifilato un sonoro 4-0 al Latina dell’attesissimo ex Boscaglia. Risposta convincente che restituisce ai granata un pò di serenità.

Adesso c’è una coppa da onorare, una competizione che il Catania è riuscito ad aggiudicarsi per la prima volta nella sua storia la scorsa stagione, cogliendo la ghiotta opportunità di disputare i playoff da una posizione privilegiata, riscattando parzialmente un’annata disastrosa. Gara unica ad eliminazione diretta (più eventuali tempi supplementari e calci di rigore) con fischio d’inizio alle 20.30, in palio l’accesso ai quarti di finale. Altro test importante nel percorso di crescita del Catania.

