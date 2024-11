FAGGIANO: “Avellino-Catania si prepara da sola, tutti vorranno fare punti”

Le parole del Direttore Sportivo Daniele Faggiano, intervenuto ai microfoni di Prima Tivvù nel corso di ‘Contatto Sport’:

“Avrei preferito vincere 2-3 partite delle precedenti cinque e pareggiare col Trapani. La gara di Avellino si prepara da sola perchè parliamo di due squadre con un determinato blasone che in questa categoria c’entrano poco come città, tifoserie e calciatori”.

“Biancolino? Ha esperienza anche da giocatore di un certo livello, penso abbia lavorato tanto nell’Avellino, anche a stretto contato con tanti bravi allenatori. E’ una partita importante per tutti. Non è una sfida contro nessuno ma una partita dove tutti vorranno fare punti”.

“Penso che il girone C di Lega Pro sia il più difficile dei tre, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo. Noi abbiamo perso col Latina che ancora era nei bassifondi della classifica, buttando in generale dei punti con squadre che erano alla nostra portata. L’Avellino va a nozze con le squadre che giocano ed è vero, come noi abbiamo difficoltà al cospetto di formazioni che si chiudono“.

“Spero non ci siano sorprese, ma nessuno nomina il Cerignola che è una squadra costruita nel tempo, hanno un ottimo allenatore che può dire la sua. Si è fatto male subito Cuppone che può piacere o meno ma le difese le taglia bene e sa come sfruttare le occasioni per fare gol. Io, vivendo a Pescara l’anno scorso, ho seguito sia lui che Merola, entrambi hanno fatto bene in attacco”.

