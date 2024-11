GIOVANILI CATANIA: Primavera, pirotecnico pareggio contro il Foggia

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Quarto pareggio stagionale per l’under 19 rossazzurra, in vantaggio di tre reti dopo un ottimo primo tempo e un buon avvio di ripresa ma raggiunta infine sul 3-3 dal Foggia. Il gol di Simon Paradiso, costretto successivamente a lasciare il campo per un infortunio, e la doppietta di Federico D’Emilio lasciavano immaginare un epilogo vittorioso ma l’accelerazione dei pugliesi, tre volte a segno nell’arco di dieci minuti a metà del secondo tempo, ha sorpreso i ragazzi guidati da Marco Biagianti. Vani, i tentativi rossazzurri nel finale. Sabato 16 novembre, in programma Lucchese-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, settima giornata

Sabato 9 novembre 2024 – Campo Sportivo “Nesima”

Catania-Foggia 3-3

Marcatori: pt 7° Paradiso, 25° D’Emilio; st 6° D’Emilio, 21° Spanò (F), 25° Khia (F), 30° Spanò (F).

Catania: 1 Torrisi; 2 Allegra, 3 Ciniero, 4 Parco (31°st 16 Macrì), 5 Sechi, 6 Nania, 7 Paradiso (1°st 22 Cutispoto), 8 Fascetta (16°st 18 Nastasi), 9 Corallo (K), 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio (16°st 19 Giardina). A disposizione: 12 Butano; 13 Pannitteri, 14 Ursino, 15 Ippolito, 17 Bonaccorso, 20 Maugeri, 21 Ortoli, 23 Limina. Allenatore: Biagianti.

Foggia: 1 Testa; 2 Di Sibbio, 3 Buccirosso, 4 Ciccone, 5 Delli Carri (K), 6 Colao (VK), 7 Montepeloso (35°pt 17 Grosso), 8 Conte (5°st 19 Ricciardi), 9 Spanò, 10 La Porta (35°pt 20 Khia), 11 Viscillo (45°st 14 Starace). A disposizione: 12 De Lucia; 13 Scoccola, 15 Brattoli, 16 De Marco, 18 Carrozza, 22 Gravina. Allenatore: Catalano.

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Ammoniti: Sechi (C); Panò e Ciccone (F).

Espulso Cutispoto al 46°st.

Arbitro: Valentina Scalzo (Enna).

Assistenti: Salvatore Puglisi (Catania) e Federico Alfarini (Enna).

