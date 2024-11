LA SICILIA: “Il Catania tenta il colpo a Crotone per recuperare terreno”

“Reagire. Subito. Anche se l’avversario è il Crotone e con la spinta che propone in casa non sarà semplice duellare imponendo i propri ritmi. Il Catania che non vince da quattro gare (tre soli punti racimolati con avversarie teoricamente alla portata) adesso deve forzare tempi e giocate per recuperare terreno”, riporta La Sicilia.

“Il focus è solo sulla prestazione che riusciranno a offrire i rossazzurri. Che si presenteranno con un organico più nutrito numericamente”, tenendo conto che “D’Andrea è quasi del tutto recuperato, De Rose è convocato e nell’ultima settimana si è avvicinato maggiormente al lavoro di routine dopo un’anticamera vissuta in infermeria che è stata più complicata del solito”. Inoltre è nuovamente disponibile Lunetta e “rientrano dalle squalifiche Quaini e Guglielmotti”. Si ferma Luperini “ma ci sono alternative in abbondanza in tutti i reparti”, si legge.

