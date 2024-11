JIMENEZ a Telecolor: “Abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Mi piace essere nel vivo del gioco”

Dopo la vittoria sul Trapani per 2-1, il calciatore del Catania Kaleb Jiménez ha commentato così il risultato ai microfoni di Telecolor:

“Una partita di sacrificio, uno spirito che ci era mancato. Abbiamo dimostrato di avere gli attributi, giocando una partita di spessore contro un avversario di valore. Sono a disposizione della squadra, provo a dare il meglio di me stesso in qualsiasi posizione, mi adatto senza problemi. È il gruppo la cosa più importante. Fare il mediano per me non è una novità. Mi piace essere nel vivo del gioco. Siamo un gruppo coeso, una squadra di qualità, ci mancava solo qualcosa in più per portare a casa i tre punti. Io cerco di dare tutto a questo gruppo, non vado alla ricerca del gol ma della prestazione. A Crotone abbiamo preso un brutto colpo, nel primo tempo siamo stati inesistenti e abbiamo preso gol da polli”.

