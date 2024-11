TOSCANO a Telecolor: “Fatta prestazione e risultato, ho chiesto alla squadra più coraggio e responsabilità”

L’allenatore del Catania Mimmo Toscano,ha commentato a Telecolor la vittoria dei suoi contro il Trapani: “Ho visto i ragazzi concentrati e determinati, potevamo soffrire meno ma devo fargli i complimenti: hanno gli attributi. È importante che abbiamo portato a casa la prestazione e il risultato, pensiamo già alla prossima partita: non abbiamo fatto niente ancora. Volevamo tornare a fare un certo tipo di prestazione. Anche oggi nonostante un periodo non positivo con la vittoria che ci mancava ho visto il cuore. Catania è una piazza stupenda. Ho chiesto ai ragazzi più coraggio, ma anche più responsabilità. Loro mi hanno risposto in maniera molto positiva. Questa squadra ha avuto tante difficoltà, è mancata qualcosa. Potevamo avere qualche risultato positivo in più. La società è stata vicina in questi giorni, anche la gente ci ha accompagnato a questa vittoria”.

