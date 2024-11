LA SICILIA: “Catania, non c’è tempo di rifiatare. Ora il Trapani in Coppa Italia”

“In questo momento pieno di gare, bisogna andare in fretta. Il calendario è intasato di partite, è già vigilia di Catania-Trapani, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Il 2-2 di Avellino ha dato entusiasmo alla squadra etnea, Toscano vuole che questa frenesia positiva rimanga a lungo addosso ai suoi giocatori”, riporta La Sicilia.

“Non sarà possibile fare troppo turnover, perchè l’emergenza di uomini prosegue. Toscano proverà a recuperare qualcuno, ma al momento si sta dedicando a fare la conta dei presenti”, si legge. “La squadra è rientrata a Catania sabato notte. Il viaggio di ritorno è stato complesso. Il gruppo ha preso un pullman da Avellino a Salerno e poi un altro pullman ha atteso la spedizione a Villa San Giovanni. Orario di arrivo allo stadio ‘Angelo Massimino’: 1,45 del mattino”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

“Ieri la squadra si è ritrovata in campo agli ordini di mister Toscano, allenamento alle 11.30. Lo staff tecnico ha diviso il gruppo in due. Scarico per chi ha giocato, gli altri hanno fatto di più. Oggi la squadra si allenerà ancora in vista del Trapani. Seduta di preparazione mattutina per i non convocati, poi alle 13.30 allenamento per i convocati”, aggiunge. “In attesa di avere tutti o quasi a disposizione bisognerà fare di necessità virtù. Il Catania visto al ‘Partenio-Lombardi’ vuole dare continuità ai propri risultati, con l’obiettivo di superare il turno magari entro i 90′ ed evitare ulteriori infortuni”.

