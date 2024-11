CATANIA-TRAPANI: arbitra Grasso della sezione di Ariano Irpino. Precedenti e statistiche del direttore di gara

Sono già stati designati gli arbitri per le gare valevoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. La partita Catania-Trapani, in programma martedì 26 novembre allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta da Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi (Pistoia) e Carmine De Vito (Napoli). Quarto ufficiale Alfredo Iannello (Messina).

Tre precedenti con il Catania, il pareggio a reti bianche riportato nello scorso campionato con il Monopoli in terra pugliese, la vittoria nella lotteria dei rigori contro il Crotone al “Massimino” in Coppa Italia Serie C, sempre nella passata stagione (pirotecnico 3-3 nei minuti regolamentari con gol rossazzurri di De Luca, Dubickas e Di Carmine) ed il successo ottenuto in questo campionato sul campo della Juventus Next Gen per 1-2 (nel tabellino dei marcatori per la squadra etnea Anastasio, Inglese e Quaini). In questo caso si segnalò in negativo per alcuni episodi, in primis il gol ingiustamente annullato nelle battute iniziali a Lunetta (fuorigioco inesistente) ed un calcio di rigore non concesso al Catania. Un precedente, invece, per il Trapani risalente al 26 agosto 2024: il match d’esordio in C pareggiato 2-2 in extremis a Foggia con il catanese Alfio Torrisi alla guida dei granata.

L’arbitro designato per il match di sabato ha diretto 58 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 327 cartellini gialli e 19 cartellini rossi, di cui 14 per somma di ammonizioni, fischiando 21 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 32 vittorie per le squadre di casa, 14 pareggi e 12 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque bilancia che pende a favore di chi ha giocato finora tra le mura amiche.

Limitatamente al girone C di Serie C, invece, ha diretto 17 incontri estraendo 117 cartellini gialli, 19 rossi e concedendo 9 rigori con un bilancio di 7 successi casalinghi, 8 risultati di parità e 2 acuti esterni. Questo mese il sig. Grasso ha diretto due gare di campionato: Taranto 1-0 Audace Cerignola e Perugia 2-0 Arezzo (girone B)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***