LA SICILIA: “D’Andrea, il gol può segnare un nuovo inizio”

“In quell’abbraccio con il direttore sportivo Daniele Faggiano c’è un mondo. Di pensieri. Di stati d’animo. Di dediche e di gratitudine. L’attaccante del Catania Filippo D’Andrea ha vissuto mesi complessi, e sabato ad Avellino si è buttato un pò di roba alle spalle. Il gol contro gli irpini potrebbe aver azzerato tutto. Potrebbe aver fatto segnare un nuovo inizio nella stagione dell’ex Cerignola”, riporta La Sicilia.

“E’ quello che si augura in primis il calciatore ma anche il club rossazzurro che lo ha prelevato durante il mercato di luglio contando sui suoi gol per andare in B”, si legge. Il calciatore romano “si è ritrovato a vivere un’annata improvvisamente in salita. L’infortunio che ha subito proprio durante la preparazione estiva ha condizionato il suo percorso. L’attaccante ha dovuto saltare parte del pre ritiro e poi quando è tornato si è ritrovato in ritardo di condizione rispetto ai compagni. Nel suo tipo di gioco la brillantezza è tutto, dunque avere le gambe che non rispondono come si vorrebbe può risultare un grave limite”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

“Toscano ha puntato molto su di lui fin qui, gli ha dato fiducia, lo ha aspettato anche quando i gol non arrivavano. Inoltre il rigore fallitto a Foggia deve aver appesantito la testa del calciatore, già piena di brutti pensieri. Ma con il tempo e con il lavoro D’Andrea si è rimesso in condizione e ha convinto il suo allenatore a insistere ancora su di lui. Adesso può davvero iniziare una nuova annata per l’ex Teramo”.

