LA SICILIA: “Club indichi strada del rilancio attuando le promesse che hanno portato abbonamenti in massa”

“Catania, dieci anni di tentativi a vuoto. La C è un pantano, difficile riemergere”, titola il quotidiano La Sicilia che parla di “involuzione pericolosa”. Sottolineando che “le recenti prestazioni tutte in negativo non possono essere sempre frutto di coincidenze“, auspicando che la società “indichi la strada del rilancio mettendo in atto le promesse che hanno portato il pubblico ad abbonarsi in massa”.

Riportando un estratto dell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro, si evidenzia il fatto che a Catania “vanno e vengono presidenti, giocatori, direttori, allenatori. E chi arriva promette senza aver vissuto i drammi sportivi di retrocessioni, treni del gol, rinascite, fallimenti, aste fallimentari. E si parla, si parla. Tutti hanno programmazione, soluzioni. Si compiono giri di campo e si ordinano i silenzi nei momenti sbagliati. Solo Faggiano ultimamente ha messo faccia e pensieri più che apprezzabili. E chi sta a guardare da anni che fa? Si abbona, anche a prezzi maggiori rispetto alla stagione precedente, guarda i giocatori sfilare dallo sponsor nel giorno sbagliato, incassa la sconfitta casalinga tra alzate di spalle e il sorrisino di circostanza”.

