SERIE C: Cerignola sconfitto, pari a Torre del Greco. Come cambia la classifica del girone C

Si completa il quadro della 14a Giornata del girone C di Serie C con l’esito dei posticipi di Taranto e Torre del Greco. Nel primo caso, Audace Cerignola sconfitto di misura grazie alla rete di Fabbro a pochi minuti dal 90′, mentre Turris e Team Altamura non vanno oltre l’1-1: ospiti avanti con Leonetti, pari corallino di Pugliese nel finale. Per effetto di questi risultati, vediamo come cambia la classifica del raggruppamento meridionale di terza serie:

RISULTATI

ACR Messina 1-0 Giugliano

38′ Petrungaro

AZ Picerno 1-0 Benevento

70′ Bernardotto

Casertana 0-0 Monopoli

Crotone 3-2 Catania

8′ Silva (CR), 24′ Gomez (CR), 38′ Giron (CR), 72′ Stoppa (CA), 78′ Giron aut. (CA)

Foggia 1-0 Juventus Next Gen

28′ Orlando

Latina 2-0 Sorrento

45′ Crecco, 86′ Crecco

Potenza 0-0 Avellino

Taranto 1-0 Audace Cerignola

88′ Fabbro

Trapani 1-0 Cavese

90’+1 Lescano

Turris 1-1 Team Altamura

59′ Leonetti (A), 82′ Pugliese (T)

CLASSIFICA

1. Benevento 29

2. Audace Cerignola 25

3. Monopoli 24

4. Avellino 23

5. Giugliano 23

6. Potenza 22

7. Trapani 21

8. AZ Picerno 21

9. Catania 20 (-1)

10. Sorrento 20

11. Crotone 19

12. Cavese 17

13. Team Altamura 16

14. Casertana 14

15. Turris 14 (-1)

16. Latina 14

17. Foggia 13

18. ACR Messina 13

19. Taranto 9 (-4)

20. Juventus Next Gen 7

