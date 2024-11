CATANIA – Femminile e Under 17 Elite: rossazzurre sconfitte di misura, pari per i giovani allievi

Sesto ko consecutivo. Sconfitta di misura, a Nesima, contro la Salernitana per le rossazzurre guidate dall’allenatore in seconda Silvestro Reitano (mister Alderisi ha scontato un turno di squalifica, ndr). Nel primo tempo il Catania Femminile ha collezionato un buon numero di occasioni da rete ma senza trovare il gol; in avvio di ripresa, a segno Olivieri per la formazione ospite. Domenica 1° dicembre, Roma-Catania per la 13a Giornata.

Pareggio in trasferta, invece, per i giovani allievi rossazzurri allenati da Francesco Russo, impegnati nel girone B del campionato regionale Under 17 Elite e ancora imbattuti: la gara con la Game Sport Ragusa si è conclusa sul 2-2. Maltese e Agosta a segno per i ragusani, tra le fila del Catania doppietta di Iacono. Sabato 30 novembre, in programma Catania-Dream Team per la 10a Giornata.

TABELLINO CATANIA-SALERNITANA

Rete: st 8° Olivieri.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 6 Gaglio (24°st 17 Brunetti), 7 Basilotta (32°st 21 Petruzzella), 9 Vitale (VK), 10 Cammarata, 18 Fiore, 19 Sciuto (1°st 23 Di Stefano), 22 Musumeci (14°st 67 Ndiongue), 75 Vetere (40°st 16 Milazzo), 92 Papaleo.

A disposizione: 1 Orlando; 4 Lanteri, 11 Suriano, 14 Russo. Allenatore: Silvestro Reitano.

Salernitana: 1 Pascale; 7 Sabatino (VK), 8 Falivene, 9 Cuomo (38°st 4 Orefice), 10 Olivieri (K) (47°st 20 Cuciniello), 11 Colonnese, 15 Buechel (26°st 26 Calvanese), 17 Ferrentino, 21 Apicella, 23 Cozzolino, 24 De Lucia. A disposizione: 12 Giliberti; 5 Cicchetti, 13 Giurbino, 14 D’Orso, 16 Donnarumma, 27 Apadula. Allenatrice: Valentina De Risi.

Arbitro: Marco Ventrone (Roma 1).

Assistenti: Salvatore Pio Russo (Acireale) ed Alberto Casabona (Acireale).

Ammonizione: Papaleo (C).

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

