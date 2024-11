LA SICILIA: “Match delicato, punti pesanti in palio”

“Il Catania ha perso punti che avrebbe potuto e dovuto aggiungere alla classifica. Infortuni, prove sfortunate, topiche di non poco conto, torti arbitrali. Di tutto e di più, cose che in un campionato rozzo come la Serie C capitano a tutti. Bisogna gestire, ovviamente. Da un lato le possibilità di recuperare ci sono tutte perchè dopo 12 giornate l’attuale graduatori non potrà mai diventare quella definitiva. Dall’altro sono da considerare le difficoltà di un attacco che ha cominciato a carburare non in ritiro ma direttamente in campionato per quel maledetto mese di buio pesto e zero acquisti”, riporta La Sicilia.

“Bisogna anche pesare gli infortuni visto che i due centrocampisti centrali sono usciti di scena quasi subito per infortuni dovuti a traumi accusati in campo, mentre De Rose ha prolungato la sua spinosa sosta ai box fino a oggi perchè è stato inserito di nuovo nella lista dei convocati. Il tecnico Toscano non s’è mai perso d’animo. Non ha mai coperto le magagne con alibi vari, soltanto dopo l’1-1 con la Turris ha fatto cenno alle assenze. Dopo 12 turni non ha potuto farne a meno e c’è da comprendere la sua difficoltà se non può mai schierare la squadra al completo”, si legge.

Questa sera il Catania affronterà un match che l’articolo di Giovanni Finocchiaro definisce “delicato”, al di là “di quelli che sono i problemi del Messina”, dove “in città la polemica e il distacco dai metodi della proprietà stanno diventando una costante. A reggere la baracca un tecnico preparato, volitivo, testardo e di valore come Giacomo Modica”. I punti al Massimino “peseranno molto di più rispetto a quello che qualche settimana fa si poteva preventivare”.

