LA SICILIA – Pelligra al fianco della squadra: “Andiamo a vincere”

“Ieri pomeriggio erano stati venduti al dettaglio tremila biglietti. Si va verso le 18mila presenze; non ci saranno i sostenitori ospiti”, riporta La Sicilia. Prevista, quindi, una nuova bella cornice di pubblico al ”Massimino’ questa sera, quando il Catania affronterà il Messina. Presente allo stadio anche il presidente Rosario Pelligra.

“Pare sia in città per una serie di affari da gestire in loco e per tracciare una via da seguire ai suoi dirigenti: centro sportivo, Torre del Grifo, le spese da preventivare per il mercato autunnale, l’attività delle giovanili e quelle del calcio femminile”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro che aggiunge: “Ieri il presidente ha incontrato la squadra prima della rifinitura al ‘Massimino’ per un «forza ragazzi, andiamo a vincere»”. La carica del numero uno rossazzurro in vista di Catania-Messina.

