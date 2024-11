LA SICILIA: “Toscano, gara preparata per filo e per segno”

Nell’articolo di Andrea Cataldo per il quotidiano La Sicilia, si parla dell’atteggiamento assunto dal tecnico Mimmo Toscano nel post gara di Avellino-Catania. “Sguardo fiero, in mente decine di pensieri. Si presenta così in sala stampa Mimmo Toscano”, si legge. “Era una missione quasi impossibile e ha sfiorato il successo pieno. L’aveva preparata per filo e per segno. Sapeva di poter contare su 11 titolari e tre cambi. Stop. Ha mandato i suoi con ordine, chiedendo lucidità nelle scelte. Poi ha gestito, in corso d’opera ha cambiato, provando a dare energia alla squadra nei momenti di naturale calo fisico. Li ha visti soffrire ma reagire. Passare in vantaggio due volte e poi chiudere sfiniti. Li ha ringraziati uno per uno e ha chiesto loro di raccogliere da questo pareggio che è sembrata una guerra indicazioni positive. Utili per proseguire il campionato a testa alta”.

