LA SICILIA: “Catania, un pareggio che deve dare fiducia”

“La sensazione è che il Catania in questo momento più di così non potesse proprio fare. Se si va a giocare in casa dell’Avellino con 17 giocatori, alcuni dei quali ragazzi delle giovanili classe 2006, e poi alla fine si raccoglie un pari si deve essere abbastanza soddisfatti. Il bicchiere deve essere per forza mezzo pieno”, riporta La Sicilia.

“Gli etnei hanno dato segnali temperamentali importanti. Anzi, da questo pari Castellini e compagni devono trarre forza ed energia positiva per il futuro. Sono tante le indicazioni positive che Toscano deve raccogliere, a partire dal primo gol in campionato di D’Andrea e dalla tenuta mentale della squadra che, in emergenza, ha tenuto botta in casa di una delle migliori squadre del torneo. Sui due gol subiti si sarebbe potuto fare meglio, ma bisogna riconoscere le attenuanti”, si legge. “E’ un 2-2 che deve dare fiducia agli etnei. Solo un rammarico: chissà come sarebbe finita se il Catania avesse potuto contare anche sui suoi tanti titolari assenti”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

