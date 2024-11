LA VECCHIA: “Non bastano i pareggi, bisogna vincere. Il Catania può ancora recuperare”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il Trapani veniva da 9 risultati utili consecutivi, ora ha perso due gare di fila, l’Avellino da sei vittorie di seguita ed è caduto in casa con il Taranto, partita assurda con cinque giocatori della Primavera dei pugliesi in campo. Fa rabbia la mancata vittoria del Catania contro il Messina perchè i rossazzurri hanno perso 5 punti con il Latina ed i peloritani, le due squadre più deboli di tutta la Serie C. Dovevano essere due vittorie per il Catania, ma i giudizi nello sport sono condizionati dai risultati che si ottengono”.

“Si sperava domenica nella vittoria ma è inutile gettare la croce addosso a Montalto, ragazzo che dall’inizio del campionato non riesce ad invertire la rotta e ritornare quell’attaccante apprezzabile che è stato. Non mi va di parlare dei singoli ma Verna mi è sembrato una lumaca, troppo lento nell’impostazione del gioco. Le cose andranno meglio”.

“Il Catania non avrebbe meritato, ma strameritato la vittoria contro i Messina. Anzi direi a Modica, che è stato allievo di Zeman, se questa partita la vede Zeman gli tirerà sicuramente le orecchie perchè quello non è modo di giocare, ma l’anticalcio. Al Catania sta girando contro, perchè il Latina ha scippato la vittoria pur non facendo niente, il Messina ha portato via un punto”.

“Ora il Catania se la vedrà con il Crotone. Nel calcio non c’è nulla di impossibile visto che il Taranto ha vinto ad Avellino, ma non sarà facile perchè il Crotone sta attraversando una fase favorevole. Il campionato però è lungo. Bisogna crederci, rimanere compatti. La squadra può ancora riconquistare posizioni. Non è questo il valore del Catania, assolutamente. Il mese di ottobre è stato maledetto. Quando tornerà a girare a favore del Catania, la squadra andrà a finire nuovamente nelle posizioni che aveva fatto pensare dopo le prime 6-7 gare di campionato. Ma non bastano i pareggi, bisogna vincere. Speriamo di essere più sereni”.

