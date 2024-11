MONTALTO: trasformare le critiche in opportunità di crescita

12 gol e 4 assist nella passata stagione con la maglia della Casertana, 9 un anno prima tra le fila della Reggiana. Adriano Montalto, in questa stagione, veste la maglia del Catania ed i primi mesi in rossazzurro non sono stati da incorniciare con un solo gol all’attivo, su rigore, in 9 presenze. Quattro gare da titolare finora, la quarta proprio in occasione dell’ultimo turno di campionato con l’ACR Messina. Mister Toscano lo ha impiegato in coppia con Roberto Inglese per scardinare la difesa di un avversario approdato al “Massimino” arroccandosi nella propria metà campo.

Allo scadere dei 6′ di recupero del match, a sorridere è stato il Messina portando a casa un punto che, alla vigilia, sembrava quasi insperato. Purtroppo per il Catania sono state tante, troppe, le imprecisioni negli ultimi metri. Le palle-gol più nitide le ha sciupate lo stesso Montalto. Il 36enne attaccante ha sprecato davvero delle occasioni troppo ghiotte ma sarebbe ingiusto gettare la croce addosso al calciatore nativo di Erice. Le critiche, tuttavia, ci stanno.

In questi giorni ne ha ricevute parecchie via social e, per quanto possano averlo infastidito, devono servirgli da stimolo per fare meglio. A cominciare dalla trasferta di Crotone. Il Catania ha scommesso su di lui in estate, Montalto ha voluto fortemente i colori rossazzurri dicendo subito sì alla chiamata di Faggiano, attendendo un paio di mesi affinchè si sbloccasse la trattativa per il trasferimento sotto l’Etna. Sta a lui reagire alle critiche in modo costruttivo, trasformandole in opportunità di crescita.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***