GIOVANILI CATANIA – Bottino, Real Trinacria CT: “Continua così, abbiamo sempre creduto nelle tue potenzialità”

La Real Trinacria CT, riconosciuta come Scuola Calcio d’Elite e Centro Tecnico Territoriale del Catania FC, celebra la convocazione a Catanzaro di Domenico Bottino in Nazionale Under 15 per quanto concerne la Selezione Sud:

“Un altra grande soddisfazione per i nostri colori, il nostro ex Domenico Bottino, oggi capitano della Under 15 del Catania FC ma cresciuto nel nostro vivaio sin dalla tenera età, è stato convocato a Catanzaro nell’ambito dell’odierna Selezione Sud Italia Under 15: classe 2010, subito si è ben distinto sul piano della prestazione durante la gara amichevole a ranghi contrapposti. Il giovane calciatore ha realizzato anche un magnifico gol. Grande Domenico, abbiamo sempre creduto nelle tue grandi potenzialità, continua così che il tuo esempio possa essere di ispirazione anche per tutte le centinaia di altri ragazzi che si allenano nella nostra società che sognano anche loro un giorno di vivere esperienze come quella vissuta oggi da te”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***