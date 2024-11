UFFICIALE: Crotone-Catania, no ai tifosi residenti nella Provincia etnea

Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. In vista della gara Crotone-Catania, in programma domenica 10 novembre alle ore 19.30 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per la 14a Giornata del Girone C del campionato di Serie C, il Prefetto della Provincia di Crotone ha disposto formalmente il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Catania in tutti settori dell’impianto sportivo calabrese. Dopo le trasferte di Caserta e Foggia, si tratta del terzo divieto stagionale per i supporter rossazzurri. Pesano i recenti scontri fra ultras di Catania e Cavese in provincia di Cosenza.

