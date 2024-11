PALMIERO (Avellino): “Presi gol rocamboleschi, non abbiamo mai subito il Catania”

Il centrocampista dell’Avellino Luca Palmiero commenta il risultato di parità ottenuto contro il Catania tra le mura amiche, ai microfoni di Prima Tivvù:

“C’è un pò di rammarico per il risultato ma dobbiamo essere contenti della prestazione fatta, mettendo nella propria metà campo per gran parte della partita una squadra forte come il Catania. Non abbiamo mai subito, prendendo due gol rocamboleschi. Continuiamo su questa strada. E’ chiaro che quando vinci sei partite di fila, ti aspettano tutti al varco cercando di trovare le contromisure giuste. Potevamo fare qualcosa in più nelle ultime gare ma non contro il Catania secondo me, avendo disputato un’ottima partita come Benevento”.

“Non c’è un calo fisico, ci sono anche gli avversari in campo, squadre attrezzate. Il benevento è forte, il Catania idem, il Potenza è una buona squada. Il distacco dalla vetta aumenta? Noi daremo il massimo in ogni partita per cercare di recuperare il gap che si è creato, ci proveremo fino alla fine, siamo convinti di potercela fare ancora. Si fa dura ma siamo pronti”.

