QUI CATANIA: anche Guglielmotti nell’elenco degli assistman rossazzurri

In vista di Crotone-Catania, vediamo la situazione aggiornata relativamente al numero di assist finora effettuati dai rossazzurri in questo campionato. Malgrado nelle ultime partite non abbia dato risposte convincenti, l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez continua ad essere il calciatore del Catania ad averne realizzati più di tutti (2) insieme con Stefano Sturaro – attualmente infortunato – e Armando Anastasio, quest’ultimo una freccia costante sull’out sinistro.

Gli attaccanti Filippo D’Andrea e Matteo Stoppa continuano la ricerca del gol, dopo avere entrambi fornito un assist a testa. Un assist anche per l’ex difensore della Carrarese Matteo Di Gennaro e Davide Guglielmotti, il quale rientra dalla squalifica dopo avere effettuato quello che ad oggi rappresenta l’ultimo assist rossazzurro in campionato, a Torre del Greco, il 31 ottobre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***