SERIE C: Foggia, panchina affidata a Zauri con Leone D.S.

Ancora un cambio sulla panchina del Foggia. Dopo l’esonero di Massimo Brambilla e le dimissioni presentate da Eziolino Capuano, la società rossonera affida la guida tecnica della prima squadra a Luciano Zauri. Contratto fino a giugno 2025 per l’ex calciatore di Chievo Verona, Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Pescara.

Zauri ha intrapreso la carriera da allenatore con le giovanili del Pescara nel 2014/15, per poi diventare collaboratore tecnico dell’Udinese (2017), passare al Bologna (2020/21), fare ritorno al Pescara nella stagione successiva e vincere il campionato di massima divisione maltese con l’Hamrun Spartans (2023). Il Foggia ha inoltre annunciato la nomina del Direttore Sportivo Luca Leone, ex Virtus Lanciano, Pescara e Ternana (dove ha vinto il campionato di Serie C nella stagione 2020/21). I satanelli sono attualmente quartultimi in classifica nel girone C, con lo stesso punteggio del Messina (10 punti).

