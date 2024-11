QUI CATANIA: va definendosi la gerarchia dei portieri?

Mister Toscano ha dichiarato di avere a disposizione due portieri potenzialmente titolari, pronti a fare la loro parte quando vengono chiamati in causa. Dopo un’alternanza fra i due in questo avvio di campionato, sembra esserci un favorito su chi difenderà la porta del Catania con una certa regolarità.

Bethers è stato schierato 6 volte su 13 in campionato, difendendo bene la retroguardia etnea; Adamonis ha giocato, invece, 8 partite. Entrambi hanno in comune il numero di gare senza subire gol (4), ma mentre il 20enne lettone ha subito finora 2 reti, l’estremo difensore ex Salernitana ha incassato 7 gol. Nella parte iniziale di stagione, complice l’infortunio alla mano riportato nel pre-campionato da Adamonis, c’è stato spazio a difesa dei pali per Bethers. In seguito si è infortunato anche quest’ultimo, per via di un intervento “killer” in faccia dell’attaccante del Giugliano Padula il 22 settembre al “De Cristofaro”, dando il via libera ad Adamonis.

Esordio non esaltante per il lituano, che ha poi giocato anche le successive cinque partite, mettendosi in evidenza prima di riaccomodarsi, a sorpresa, in panchina nel match contro il Latina. Bethers si è giocato abbastanza bene le sue carte, anche se il Catania non è riuscito ad evitare la sconfitta al cospetto dei pontini. Con Turris e ACR Messina, Toscano ha riproposto di nuovo Adamonis.

“Ti accorgi di avere due portieri di livello, man mano che va avanti il campionato è normale che la gerarchia si andrà a delineare a difesa dei pali”, queste le parole rilasciate di recente dal mister, a conferma della buona considerazione che ha nei confronti di entrambi i portieri in un momento in cui, forse, va delineandosi la gerarchia con Adamonis che sembra favorito su Bethers per la titolarità in campionato.

