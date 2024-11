INDINO (all. Lecce Femminile): “Catania, ottima partita ma noi avevamo più fame”

Nel precedente turno di campionato il Catania Femminile è uscito a testa altissima dal confronto esterno con il Lecce. Il risultato, però, ha premiato la formazione salentina. Vera Indino, allenatrice della squadra giallorossa, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro le etnee:

“Volevamo fortemente i 3 punti e li abbiamo conquistati. Il Catania ha giocato un’ottima partita ma questa volta noi avevamo più fame. Ci abbiamo provato in tutti i modi a vincerla e nonostante il vantaggio già ottenuto nei primi 45 minuti non abbiamo mai smesso di attaccare, volevamo chiuderla. Peccato solo per l’unico errore difensivo che ci è costato il gol del pareggio. Siamo state brave però a non disunirci, abbiamo continuato ad attaccare creando varie occasioni. Poi ci ha pensato Serena D’Amico a tirare fuori dal cilindro un supergol e abbiamo vinto la partita”, le parole riprese da calciolecce.it.

