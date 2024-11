SERIE C: Adamonis inserito nella Top 11 della 12a Giornata di TuttoC

Il Catania non è riuscito a tornare a casa con il bottino pieno, rimediando solamente un punto a Torre del Greco dopo essersi portato in vantaggio con Inglese. Il portale TuttoC.com ha pubblicato la consueta Top 11 di giornata. Per quanto concerne il girone C, c’è spazio anche per un calciatore del Catania. Si tratta del portiere Marius Adamonis. Nello specifico viene sottolineato il fatto che “se gli etnei tornano da Torre del Greco con un punto devono ringraziare soprattutto il loro portiere“, ponendo in evidenza gli interventi “nel primo tempo su Ekuban e nel finale su Nocerino”. Inseriti nella Top 11 anche l’attaccante della Turris Joseph Ekuban e l’allenatore dei corallini Mirko Conte.

