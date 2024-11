SERIE C: Juventus Next Gen, Montero esonerato. C’è Brambilla. Turris, l’ex Catania Varriale nuovo dirigente

Solamente sette punti in campionato, appena uno nelle ultime cinque partite. La Juventus Next Gen, attualmente ultima nel girone C di Serie C, cambia guida tecnica con l’auspicio di imprimere una svolta. Salta la panchina di Paolo Montero. Al suo posto Massimo Brambilla, che ha già vissuto due annate positive proprio con la Next Gen prima di guidare il Foggia, club da cui è stato esonerato quest’anno dopo la sconfitta interna contro il Giugliano (1-2), giunta a corollario di una crisi di risultati e gioco.

Sempre per quanto concerne il raggruppamento meridionale, la Turris ha ufficializzato la nomina del 43enne Direttore Sportivo Pietro Varriale, vecchia conoscenza dei tifosi del Catania per i suoi trascorsi da terzino in rossazzurro nella stagione 2001/02, conclusa con la vittoria dei playoff in finale contro il Taranto.

