VERSO CATANIA-TRAPANI: designato Ancora della sezione di Roma 1. Precedenti, curiosità e statistiche dell’arbitro

Sono stati designati gli arbitri per la 15/a giornata del campionato di Serie C. La partita Catania-Trapani, in programma venerdì 15 novembre, sarà diretta da Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Michele Piatti (Como) e Michele Decorato (Cosenza). Quarto Ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta).

Due precedenti da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” laziale. Il primo risale al 22 febbraio 2022: i rossazzurri di Francesco Baldini persero di misura in C allo stadio “Angelo Massimino” contro la Paganese, decisiva la rete di Zanini al 15’ del primo tempo. Ha arbitrato inoltre l’incontro disputato dal Catania un anno fa sul campo dell’Audace Cerignola, anche in quel caso etnei ko per 1-0 (gol di Malcore al 59′).

Curiosità: tecnico elettronico, è nato, vive e lavora a Ladispoli. Arbitro al quarto anno nella Can C, una ventina d’anni fa aveva toccato la Serie D da calciatore con la maglia del Ladispoli. Un giovanissimo Andrea Ancora, difensore scaltro e combattivo, indossando la casacca della sua città ha disputato anche campionati di Eccellenza e Promozione, concludendo la brevissima carriera da giocatore e diventando arbitro all’età di 21 anni.

Ancora ha diretto 59 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 275 cartellini gialli e 20 cartellini rossi, di cui 10 per somma di ammonizioni, fischiando 17 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 28 vittorie per le squadre di casa, 17 pareggi e 14 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, Ancora ha arbitrato 19 incontri estraendo 89 cartellini gialli, 8 rossi e concedendo 5 rigori con un bilancio di 13 successi casalinghi, 4 risultati di parità e 2 acuti esterni. In questa stagione, nel gruppo C, ha arbitrato Turris 0-0 Avellino e Benevento 4-1 Juventus Next Gen.

