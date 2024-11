SERIE C: vince la noia nel recupero della 15a Giornata del girone C

Non si può dire che a prevalere sia stato lo spettacolo. Tutt’altro. A Biella, Juventus Next Gen e Turris hanno dato via ad uno scialbo pareggio nel recupero della 15a Giornata del girone C di Serie C. Lo 0-0 finale rispecchia l’andamento di una partita piuttosto bloccata, leggermente più vivace nel corso della ripresa ma che non muta la sostanza nell’arco di 90′ molto equilibrati. Un punto a testa, dunque, che permette a entrambe le squadre di fare un passettino in avanti nella corsa salvezza.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Benevento 33

2. Audace Cerignola 29

3. Monopoli 28

4. AZ Picerno 25

5. Potenza 25

6. Avellino 25

7. Crotone 25

8. Giugliano 24

9. Catania 24 (-1)

10. Trapani 24

11. Sorrento 24

12. Cavese 20

13. Team Altamura 19

14. Foggia 17

15. Casertana 16

16. Latina 14

17. ACR Messina 13

18. Turris 11 (-5)

19. Juventus Next Gen 8

20. Taranto 3 (-10)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***