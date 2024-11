SERIE C – Ancora Aronica (all. Trapani): “Non mi aspettavo un turnover così massiccio del Catania. Lotteremo fino alla fine per la promozione diretta”

Dopo le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Rai Sport, l’allenatore del Trapani Salvatore Aronica ha riportato in sala stampa quanto segue:

“Siamo venuti a Catania con grande ambizione e voglia di portare a casa la qualificazione, cercando di mettere un undici competitivo che non trascurasse l’impegno e desse valore ad una competizione importante per noi. Avere trovato il Catania rimaneggiato ci ha agevolato il compito ma per noi era importante dare minutaggio a chi ha giocato meno, vedere all’opera giocatori che nell’ultimo periodo ho utilizzato poco. Sono contento della vittoria e del risultato che corona una grande prestazione, ricercando sempre il miglioramento. Poi c’è da dire che giocatori che magari vengono utilizzati poco ci tenevano fino alla fine a far bene, ad andare in gol come Kanoute che ha fatto una grandissima partita, Spini e Gelli volevano dimostrare. Questa voglia di fare bene è nelle nostre corde e sono contento che i ragazzi hanno interpretato la gara nel modo migliore”.

“Avevamo visto il Catania in campionato, quindi sapevamo i loro concetti di gioco. C’erano tra i rossazzurri convocati 13 titolari, non pensavo che Toscano facesse un turnover così massiccio. Mi aspettavo però che in funzione degli infortuni e della priorità al campionato qualcosa cambiasse. Sono scelte tecniche e societarie che rispetto, guardiamo in casa nostra e per noi era importante passare il turno. Averlo fatto in questa maniera ci ha lascia ancora più soddisfatti. La Coppa Italia è una competizione che può dare prestigio, se la si vince arrivi in una posizione favorevole in chiave playoff ma la nostra priorità è il campionato e lotteremo fino all’ultimo minuto per cercare di arrivare in B dalla porta principale“.

