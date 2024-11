STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, nessun allarmismo. La squadra riprenderà a correre”

Il giornalista campano Stefano Sica, presente nella recentissima trasferta del Catania a Torre del Greco, ha parlato così del pareggio al cospetto della Turris ai microfoni di Globus Television:

“L’ultima parte di gara è stata di grande sofferenza per il Catania. Per come si era messa la partita il pareggio è d’oro per un Catania che ha rischiato tantissimo dopo il pareggio della Turris. Corallini generosi che volevano la vittoria e non sono riusciti nell’intento per dei dettagli, fermo restando che è un risultato che fortifica la squadra di Conte in ottica futura”.

“Si è trattato comunque di un pareggio che ha lasciato un pò l’amaro in bocca al Catania, che era passato in vantaggio con merito all’interno di una partita equilibrata. Dopo l’espulsione, a mio avviso ingiusta, di Guglielmotti il Catania ha sofferto forse oltremisura il ritorno della Turris, squadra molto giovane che ha creduto nella vittoria schiacciando troppo i rossazzurri”.

“Per il Catania non è un campanello d’allarme, ma un momento in cui magari deve un attimo ritrovare qualcosina. La squadra è sul pezzo e sicuramente riprenderà a correre, recuperando un pò tutti e facendo in modo che si riallinei dal punto di vista della condizione per riprendere a marciare. Ci sono squadre che in questo momento non mollano un colpo come Avellino e Cerignola, il Catania deve trovare una maggiore convinzione e identità, guardando partita dopo partita“.

