VERSO CATANIA-MESSINA: quando i rossazzurri calarono il poker sotto gli occhi di Luciano Gaucci

Tra le gare disputate a Catania contro il Messina, quella che ha visto vincere i rossazzurri con più gol di scarto è datata 1 ottobre 2000. Ventiquattro anni fa il Catania guidato da Ivo Iaconi, nel contesto di una stagione in cui il tecnico abruzzese venne esonerato e rimpiazzato con Vincenzo Guerini, travolse i peloritani.

Incontro praticamente senza storia, terminato con un rotondo 4-0 sotto gli occhi dell’allora patron del Catania Luciano Gaucci e del figlio Riccardo. I rossazzurri schierati con il 3-4-3 venivano dalla inattesa sconfitta interna con L’Aquila, dovevano prontamente riscattarsi giocando di nuovo tra le mura amiche e riuscirono nell’intento.

Il match fu sbloccato nelle battute iniziali da Recchi. Prima dell’intervallo, raddoppio a firma del centrocampista libico Muntasser (24′). Il Messina di mister Paolo Beruatto provò in qualche modo a reagire. La speranza era quella di accorciare al più presto le distanze per rientrare in gara, ma la difesa messinese lasciò molto a desiderare consentendo al Catania di trovare in altre due circostanze la via della rete. Prima con Umberto Marino (73′), poi con Marco Capparella, imponendosi con autorevolezza.

VIDEO: Catania-Messina, gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***