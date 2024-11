STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania continua a proporre un gioco poco efficace. Montalto, contributo impalpabile finora”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor commenta così il pareggio maturato contro il Messina allo stadio “Angelo Massimino”:

“Evidentemente ancora il Catania è una squadra che non ha riconosciuto appieno i propri leader, quei calciatori che consegnano lo spartito ideale prima della gara per poi applicarlo e suonarlo durante la partita. Ad un certo punto si aveva come la sensazione che il Catania andasse avanti per forza d’inerzia, non con quella determinazione e convinzione necessaria per realizzare quel golletto che sarebbe quasi certamente valso la conquista dei tre punti”.

“Questa squadra continua a proporre un gioco poco efficace. Quando non hai le certezze sul piano della costruzione della manovra, difficilmente fai gol e quindi la conseguenza è che non arrivino vittorie e resti lì, in una posizione di limbo, con un calendario che ti proponeva un trampolino ideale per lanciare in maniera chiara un segnale al campionato. Nelle ultime quattro partite il Catania ha affrontato Foggia, Latina, Turris e Messina, partite dal coefficiente di difficoltà medio-basso. Adesso invece il calendario presenta delle insidie di non poco conto. Impegni difficili nei quali il Catania dovrà dare delle risposte. In primis recuperando alcuni lungodegenti, altri che ieri erano assenti per squalifica. C’è la necessità assoluta di avere quante più forze a disposizione per un ciclo di partite molto, molto impegnativo“.

“Montalto? Un giocatore di tale esperienza, che in carriera ha sempre fatto gol in tutte le categorie, stride con il contributo finora offerto in una stagione a dir poco opaca per quanto riguarda le sue prestazioni. Al momento un solo gol, poi spezzoni, alcune gare disputate da titolare ma finora un contributo assolutamente impalpabile ed è un fatto rilevante perchè, tolto Inglese, come punta centrale c’è soltanto lui visto che Popovic è scomparso dai radar. E’ un qualcosa che si riverbera in maniera particolarmente negativa sul rendimento di questa squadra soprattutto nelle partite casalinghe. Peraltro se facciamo un ideale paragone con quello che era il rendimento alla stessa giornata nella scorsa stagione di Montalto, che con la maglia della Casertana alla 13a giornata aveva messo già a segno 4 gol, contro l’unico di questa stagione peraltro su calcio di rigore”.

