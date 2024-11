STAMPA MESSINESE – Colosi: “Gara a senso unico. Montalto difensore aggiunto per il Messina. In condizioni normali il Catania avrebbe vinto”

Il giornalista messinese Sergio Colosi, intervenuto ai microfoni di Telecolor nel corso di ‘Anteprima Corner’:

“Messina schiacciato nella propria trequarti di campo. Lo era stato già per tutto il primo tempo, ancora di più nella ripresa, ulteriormente quando è rimasto in dieci dal 80′ fino al sesto minuto di recupero. E’ stata una partita a senso unico, ne sono tutti consapevoli. Credo anche l’allenatore Modica, che ha un pò snaturato il suo gioco votato alla ricerca delle verticalizzazioni e delle aperture, ma il Messina avvertiva i 9 gol subiti nelle precedenti gare con Avellino e Cavese. Si è soltanto difeso, Montalto è stato come un difensore aggiunto per il Messina, commettendo degli errori incredibili sotto porta che non appartengono al suo rendimento negli anni passati. Il Messina ha beneficiato di questo”.

“E’ un pareggio che non migliora più di tanto la classifica del Messina, comunque porta morale, fermo restando che per vincere le partite servono altri numeri e altra qualità. La voglia di lottare viene riconosciuta da tutti, ma non è questo il Messina che può raggiungere la salvezza, dimostrando di essere ancora in cura. Una cura prolungata a cui dovrà sottoporsi soprattutto a gennaio se vuole salvarsi”.

“Con una fase realizzativa diversa, anche al minimo sindacale, il Catania la partita l’avrebbe vinta. C’è stato un ottimo Krapikas, un Manetta superlativo, un ottimo Salvo fino al momento dell’espulsione, ma non è questa la squadra che può salvarsi nel modo più assoluto perchè, in condizioni normali e con un attaccante magari un pò più lucido sotto porta, la gara si sarebbe persa come accaduto in altre occasioni”.

