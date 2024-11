STAMPA MESSINESE: “Messina in crisi, si spera in un effetto derby. Catania la più seria antagonista di Benevento e Avellino”

L’articolo di messinasportiva.it a firma di Francesco Straface illustra la situazione in casa Messina e Catania in vista del derby. Ne riportiamo di seguito un estratto:

“L’Acr è in crisi, con appena un successo all’attivo, contro il non irresistibile Taranto, e nove punti dopo dodici giornate, ben 22 gol al passivo e un preoccupante -3 dalla salvezza diretta. Di fronte c’è il Catania, che viaggia a circa 17mila spettatori paganti di media, e al netto delle ultime frenate resta la più seria antagonista di Benevento e Avellino nella corsa alla promozione, anche in virtù degli investimenti estivi, che pure sono stati rallentati dal ritardato arrivo della fideiussione supplementare richiesta proprio per la portata dell’impegno economico sostenuto dalla proprietà australiana nell’ultimo biennio”, si legge.

“Al Messina di Giacomo Modica, le cui certezze costruite faticosamente nei primi mesi di campionato sono state bruscamente messe in discussione nelle ultime settimane, serve una prova perfetta, come quella offerta sul campo di un’altra aspirante big, il quotato Trapani, prima che nel recupero sfumasse la possibile impresa: un duro colpo all’autostima di un gruppo che ora appare in crisi d’identità”. Di certo “occorrerà ben altro in fase di finalizzazione per tenere testa ad un Catania che si affida invece alla verve di Roberto Inglese”. Per il Messina “senza una sterzata credibile la stagione rischia di prendere una piega preoccupante, difficile da raddrizzare, come era già accaduto nel triennio precedente. In tal senso non resta che sperare in un effetto derby”.

