VERSO CATANIA-MESSINA: quando Di Carmine decise l’ultimo confronto al “Massimino”

Catania e Messina tornano a sfidarsi al “Massimino” dopo l’1-0 favorevole ai rossazzurri risalente ad aprile scorso. Rivivendo il derby di allora, i tre punti incamerati dal Catania rappresentarono oro colato per gli etnei nella corsa per evitare i playout, al termine di 90′ dai toni agonistici elevati tra due squadre che diedero vita ad un confronto combattuto fino alla fine.

Il Catania trovò l’episodio vincente al minuto 24, quando l’arbitro vide un fallo di mano in area concedendo il rigore tra le proteste ospiti. Di Carmine s’incaricò della battuta trafiggendo Fumagalli. Il Messina, fino a quel momento poco pericoloso negli ultimi metri, andò vicino al pareggio al 38′. Bouah salvò per ben due volte sulla linea (occasione di Zunno), poi fu Frisenna a vedersi murare la conclusione da Castellini. Poco prima dell’intervallo, tegola per il Catania che dovette sostituire l’infortunato Peralta, uscito dal campo in lacrime. Al suo posto Ndoj.

Nel corso della ripresa pallino del gioco quasi costantemente in mano al Messina, proiettato in avanti alla ricerca del pari. Il Catania, però, nelle ripartenze seppe rendersi insidioso. Ad esempio al 50′ con l’incornata di Cianci che si stampò sul palo, di pregevolissima fattura in questo caso il cross effettuato da Castellini. Al 64′ Ragusa sgusciò via tra due avversari, scambiando con un compagno e concludendo dal limite dell’area di rigore, palla fuori di poco. In seguito punizione insidiosissima di Rosafio. Nel finale Messina tutto riversato in avanti, Fumagalli compreso. I rossazzurri strinsero i denti fino allo scadere dei 7′ di recupero, intascando tre punti importantissimi.

VIDEO: gli highlights della sfida

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

