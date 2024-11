STOPPA a Telecolor: “Rimbocchiamoci le maniche, dimostrando che non siamo questi. Il gol mi può aiutare”

L’attaccante Matteo Stoppa, autore del momentaneo 3-1, interviene ai microfoni di Telecolor nel post gara di Crotone:

“Siamo tutti arrabbiati e amareggiati perchè dobbiamo dare di più. Anche nell’approccio alla gara. Peccato che il primo tempo si è messo così. Abbiamo cercato di pareggiarla, ce l’avevamo quasi fatta ma dobbiamo guardarci negli occhi, perchè possiamo e dobbiamo dare tutti di più per questa piazza e per noi stessi”.

“Sono contento in parte per il mio primo gol in rossazzurro. Ripeto, siamo i primi a starci male perchè noi cerchiamo sempre di dare il massimo in allenamento. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare che non siamo questi. Personalmente so di potere fare di più, devo rimanere sereno, questo gol mi potrà aiutare per dimostrare quanto valgo, aiutando il più possibile i compagni“.

“Le reti del Crotone ci hanno un pò demoralizzato. E’ una nostra pecca, se prendiamo gol fa parte del calcio e dobbiamo reagire. A Crotone sono arrivati tre gol nel primo tempo ed è stata una bella batosta, ma siamo stati bravi – tra virgolette – a crederci nel secondo tempo, ricercando il pareggio fino alla fine. Testa alta e non demoralizziamoci perchè altrimenti è difficile. Già da lunedì pensiamo alla partita col Trapani”.

VIDEO: le parole di Stoppa in sala stampa

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

