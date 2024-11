TOSCANO a Telecolor: “Pareggiando non avremmo rubato nulla ma il primo tempo mi fa inc***are. Stiamo zitti e lavoriamo tanto”

Così l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor, commenta la sconfitta di Crotone:

“Se vuoi essere ambizioso non puoi regalare un tempo ad una squadra forte e di qualità come il Crotone. In questo momento bisogna stare zitti e e lavorare tanto. Nella ripresa abbiamo creato tantissimo, potevamo rimetterla in piedi ma sono totalmente arrabbiato per la prima frazione. Anche nel primo tempo abbiamo creato dei presupposti per fare gol ma il ritmo era basso, ci adeguavamo all’avversario, nei duelli non riuscivamo ad uscirne fuori vincenti, invece nella ripresa avevamo più cattiveria, voglia, determinazione e fame“.

“Conosco una sola ricetta, il lavoro. Lavorare in silenzio, andare a trovare soluzioni, cercare di capire perchè nel primo tempo abbiamo avuto questo approccio nonostante siamo arrivati diverse volte nell’area avversaria. Prima transizione, palla persa e gol subito. Sulle palle inattive siamo stati un pò molli. Jimenez? Vista l’assenza di Luperini era l’unico centrocampista che poteva fungere da costruttore e da mezzala offensiva. Il primo tempo lo ha giocato a ritmi bassi, giocava dietro non approfittando degli spazi che concedeva il Crotone. Nella ripresa ha guadagnato campo, ha provocato l’uscita degli avversari, è stato più determinante. Il primo tempo ci deve fare riflettere e lavorare ancora di più“.

“Una squadra esperta o di livello come la nostra deve mantenere la lucidità e non disunirsi. In certe situazioni non siamo stati vincenti nei duelli, forti negli episodi da portare dalla nostra parte. Nella ripresa non posso rimprovare nulla perchè la gara si poteva anche riprendere, abbiamo avuto diverse chance per pareggiare. Le occasioni perse in campionato sono tante. Ho detto ai ragazzi a Crotone era un’opportunità da cogliere, invece abbiamo lasciato in mano al Crotone la partita nel primo tempo. Se avessimo pareggiato non avremmo rubato nulla alla fine, ma mi fa inc***are il primo tempo. Lunetta? Ha accusato un problema muscolare, vedremo domani l’entità”.

