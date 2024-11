TELECOLOR: Catania, garantita la trasmissione in chiaro di ulteriori gare in trasferta

L’emittente televisiva Telecolor (canale 11 del digitale terrestre), come noto, si è aggiudicata i diritti locali esclusivi del pacchetto “Dirette e differite/sintesi” per la stagione sportiva 2024-2025 di Lega Pro.

Per effetto di tale assegnazione, Telecolor ha garantito inizialmente la trasmissione in esclusiva gratuita sul territorio regionale (no streaming) di quattro partite in trasferta del Catania nel corso della stagione regolare e la differita integrale di tutti gli incontri della formazione etnea in campionato. E’ stato anche possibile trasmettere il derby Catania-Messina disputato al “Massimino”. Negli ultimi giorni si apprende la ratifica dell’accordo per consentire la visione in chiaro di altre cinque gare in esterna della squadra rossazzurra. In totale, dunque, nove partite in trasferta. La prima, quella dello stadio “Ezio Scida” che ha visto il Crotone imporsi per 3-2 sulla formazione allenata da Toscano. I prossimi otto incontri verranno offerti sia nel corso del girone d’andata che in quello di ritorno.

