LONGO (all. Crotone): “Combattuto con le armi giuste, ai punti il Catania meritava di più. Emersa la qualità degli etnei negli ultimi 30 minuti”

L’allenatore del Crotone Emilio Longo analizza la vittoriosa prestazione della propria squadra contro il Catania allo stadio “Ezio Scida”, in sala stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Partita dai due volti. Primo tempo molto buono da parte nostra, devo essere però anche sincero nel dire che nei primi 5′ il Catania credo sia stata la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà come atteggiamento, in quanto non riuscivamo a superare la metà campo, sono venuti in modo molto decisi a pressarci e abbiamo dovuto prendere le misure. Primo tempo di qualità per interpretazione, siamo stati bravi a trovare gli spazi provati in settimana rendendo ordinario qualcosa di straordinario“.

“Le potenzialità qualitative del Catania al momento sono superiori rispetto a Crotone, facendo i cambi con l’obbligo di provare a cambiare la partita è venuta fuori la qualità degli etnei venendo a saltare in 6-7 all’interno dell’area di rigore. Noi abbiamo dovuto fare una partita molto sporca. Probabilmente ai punti il Catania poteva meritare assolutamente qualcosa di più. Abbiamo fatto 60 minuti benissimo e 30 all’arma bianca il Catania. Dobbiamo crescere per poter essere competitivi, spalmando questi 60 minuti nel tempo. Abbiamo finito la gara con 4 under in mezzo al campo, valorizziamo tutto il materiale umano che mi viene messo a disposizione”.

“Ci siamo sacrificati veramente tanto per portare a casa il risultato. Dobbiamo accettare il fatto che ci sono squadre fortissime in questo girone che possono metterci in difficoltà. Quando il Catania metteva dentro calciatori, non finivamo mai per storia e curriculum, avevamo di fronte un avversario con una rosa impressionante. Noi abbiamo combattuto con le armi giuste ma meritiamo il sostegno di tutto il pubblico rossoblu anche nelle difficoltà. Dobbiamo dare il tempo di fare acquisire a tutto l’organico la qualità del gioco in continuità nell’arco dei 90 minuti”.

