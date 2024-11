TOSCANO: “Ci devono piacere la sfide. Soffrire sì, subire no. Ripartiamo dalla prestazione. Nostro attacco molto competitivo”

Vigilia di Crotone-Catania. Mister Domenico Toscano torna sulle ultime prestazioni della squadra rossazzurra, guardando con positività al prosieguo della stagione:

“Con i ragazzi abbiamo analizzato le ultime due gare. A Torre del Greco fino all’espulsione la squadra dava nettamente l’impressione di poter vincere con pieno merito, mentre col Messina è stata forse una delle migliori partite disputate sul piano della continuità, del rimanere in gara, dell’insistere nel volere la vittoria. Ovviamente siamo tutti rammaricati per non avere regalato il derby a noi ed ai tifosi che ci hanno accompagnato per l’intera durata dell’incontro. Sono state prodotte tantissime occasioni ma non parlerei di una questione legata ai gol sbagliati dagli attaccanti, perchè le chance per andare a segno le hanno avute anche Verna, Anastasio, Di Gennaro. Fermo restando che gli attaccanti sono i più sollecitati in zona gol. Sul campo avremmo meritato una vittoria netta e per me è importante creare i presupposti per vincere, concedendo poco all’avversario. E’ stata una buona gara. Adesso bisogna metterla alle spalle e continuare a lavorare, pensando positivi e con fiducia. Diversamente sprechi solo energie che, invece, devono servire per la gara di Crotone”.

“Io devo guardare alla prestazione, se crei 10 palle-gol e sei sfortunato a non buttarla dentro non posso dire che il Catania abbia giocato male. Devo fare un’analisi da tecnico. Sappiamo di dovere dare continuità alle prestazioni, perchè attraverso le prestazioni i miglioramenti quotidiani determinano maggiori probabilità di ottenere risultati e fare gol. Se insisti nell’arco di un campionato la fortuna si bilancia con la sfortuna“.

“Quello del Catania è uno dei peggiori attacchi del girone per numero di reti siglate in casa? In casa nostra le squadre avversarie tendono più a chiuderti gli spazi, a non venirti a prendere, dunque gli spazi che ti lasciano diminuiscono mentre in trasferta la squadra di casa cercano di fare la partita in un certo modo e gli spazi a disposizione sono diversi. Questa non è una giustificazione, devi cercare delle soluzioni. Non è un problema di attaccanti, che per me domenica hanno giocato bene facendosi trovare pronti in area per andare alla conclusione, poi è subentrata sfortuna o altro ma gli attaccanti lavorano e stanno continuando a lavorare molto per la squadra, e questo per me vale già tanto. E’ naturale che bisogna migliorare diverse cose, sfruttando anche un calcio piazzato o una palla inattiva per sbloccare la gara e indirizzarla dove vuoi tu“.

“Castellini esterno? Innanzitutto gli faccio i complimenti per il raggiungimento di 100 presenze con la maglia del Catania nella prossima partita, se li merita perchè è un ragazzo straordinario e applicato. Ha già giocato da esterno in alcune gare, sia all’inizio che durate i 90′ E’ un ruolo che può ricoprire, ma anche nell’evoluzione del gioco molto volte si trova a giostrare in quel ruolo per rifornire di cross gli attaccanti o proporsi in zona tiro. Per il momento Castellini è una certezza in difesa. E più certezze abbiamo, meglio è“.

“Se riproporrò la coppia Inglese-Montalto in avanti e Quaini torna a centrocampo? Vedremo. Quaini può essere della partita. Sicuramente farò in modo di schierare la migliore formazione possibile contro una squadra che abbiamo già affrontato in Coppa Italia. Il Crotone ha un’idea di gioco ben precisa, non mi aspetto che faccia una partita chiusa anche perchè gli piace il palleggio, porta tanti uomini sopra la linea della palla, e questo ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Sappiamo come gioca il Crotone, i punti di forza dei rossoblu e dove hanno qualche lacuna, perchè ogni squadra ha delle lacune. Noi dobbiamo limitare i loro pregi ed esaltare i nostri nelle zone di campo e nei momenti della partita dove siamo bravi a farlo. Ci saranno anche momenti in cui soffrire, ma non dovremo subire. Puoi soffrire perchè magari stai rifiatando o non leggendo bene una situazione tattica, ma non devi subire”.

“Assenza di tifosi rossazzurri a Crotone? Credo che la tifoseria del Catania sia la più penalizzata. E’ un peccato, perchè per noi è importante avere il sostegno dei nostri tifosi, che sono sempre numerosi. Ci mancano perchè 500-600 tifosi in trasferta sono tanti, si sentono. Adesso un trittico di gare con Crotone, Trapani e Avellino? Sono delle sfide belle e a noi devono piacere le sfide. Sono anche dei test che danno l’idea di quello che oggi siamo, del potenziale che possiamo esprimere e quello che vogliamo fare in futuro”.

“Quando inizi a costruire quasi da zero, trovi nel tuo percorso qualche imprevisto e difficoltà nella crescita anche di personalità di alcuni calciatori, che magari ne potrebbero avere meno rispetto ad altri. Che in questo momento manchino degli uomini leader a questa squadra è un fatto oggettivo, vedi Di Tacchio e Sturaro. Ma ci sono anche altri che potrebbero prendere in mano la squadra dal punto di vista degli atteggiamenti e di quello che dimostrano in campo, dei leader tecnici e silenziosi come lo stesso Castellini. Stringere la cinghia, fare anche qualche corsa in più per il compagno nel momento di difficoltà numerica che abbiamo è importante“.

“Sturaro migliora giorno dopo giorno ma ha riportato un infortunio che richiede un pò di pazienza perchè è articolare, finchè il collaterale non si cicatrizza completamente qualche fastidio ce l’ha, ma lui sta lavorando per migliorare ogni giorno. De Rose si allena in gruppo da un paio di giorni, fa anche le partitine, gli serve il ritmo“.

“Ogni squadra ha avuto il suo percorso. Noi all’inizio abbiamo perso D’Andrea per 45 giorni, Montalto per 15, Inglese lo abbiamo dovuto mettere nelle condizioni giuste dopo qualche tempo. Oggi il reparto avanzato a pieno regime lo abbiamo avuto solamente per poche settimane, ma sono convinto che il nostro attacco sia molto competitivo perchè composto da giocatori che i gol li hanno sempre fatti e lavorano tanto per la squadra”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***