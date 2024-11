VERSO CROTONE-CATANIA: tra i rossazzurri a disposizione anche Lunetta

“Lunetta è pienamente recuperato”. Mister Domenico Toscano lo ha sottolineato nel corso della conferenza stampa pre gara. Il calciatore ex Lecco torna, dunque, a disposizione del tecnico dopo avere saltato le ultime partite con Turris e ACR Messina per un problema muscolare. L’allenatore del Catania ha aggiunto, tuttavia, che “Luperini non è uscito in buone condizioni domenica, quindi dobbiamo valutare con lo staff medico se potrà essere disponibile per Crotone mentre De Rose ha iniziato a fare qualcosa con noi in gruppo, deve migliorare la condizione”. Il tecnico calabrese ha confermato anche la disponibilità di D’Andrea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***