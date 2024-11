TOSTO: “Il Catania deve ritrovare autostima, ha ampi margini di miglioramento”

Lucio Tosto, ex Presidente Aiac Catania, ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Preview’ si sofferma sulla situazione del Catania in vista del prossimo impegno di campionato col Crotone. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il Catania finora ha fatto bene con le prime della classe andando a pareggiare o perdendo con squadre che si trovano in zona playout. Ricordiamo che quando il Catania ha battuto il Benevento, dimostrando di potersela giocare ad armi pari, era a pieno organico. Le difficoltà le ha incontrate nel momento in cui ha perso dei pezzi importanti. Tu puoi regalare 1-2 centrocampisti, ma quando regali i due titolari più la prima alternativa a centrocampo paghi in termini di costruzione e anche sul piano difensivo, perchè il Catania ha una difesa più perforabile adesso. Non solo fatica in zona gol“.

“Quando ti trovi in una situazione del genere che non era preventivata, devi sperare di recuperare non soltanto gli infortunati ma anche la condizione di altri giocatori che sono disponibili, vedi Montalto. Il problema del Catania non è esclusivamente fare a meno di pedine fondamentali come Di Tacchio, subentra anche l’aspetto mentale perchè il Catania ha perso autostima. Devastante in tal senso secondo me è stata la sconfitta con il Latina. L’autostima è molto importante nelle squadre e nei singoli. Il Catania ha incontrato diverse difficoltà sul piano tattico, fisico e mentale. Si superano vincendo anche in modo fortunoso, poi si inanellano altre partite giocate bene. Le prossime gare con Crotone e Trapani potrebbero cambiare il corso del campionato del Catania“.

“La Serie C è il campionato più difficile in assoluto perchè l’80% dei calciatori si equivalgono. Non c’è il giocatore che vince le partite da solo perchè eccelle a livello tecnico come succede in Serie A. Si compensa il gap tecnico con l’aspetto fisico, la cattiveria agonistica. A volte dunque è difficile anche battere l’ultima in classifica. Campionato molto, molto difficile da affrontare. Il Benevento è in vetta alla classifica ma è un torneo strano, in particolare quest’anno”.

“Nella rosa del Catania non ci sono tanti uomini che riescono a saltare l’uomo creando la superiorità numerica. La squadra di Toscano incontra particolari difficoltà al cospetto di squadre che si chiudono. A Crotone sicuramente il Catania avrà maggiori spazi a disposizione. Sarà una gara aperta, entrambe le squadre cercheranno una vittoria che serve per la classifica ed il morale. A mio avviso assisteremo ad una bella partita“.

“Fisiologicamente tutte le squadre attraversano momenti negativi. Il Benevento è allenato da Auteri, le sue squadre incappano sempre in una serie di partite non positive, talvolta perdendo anche quattro gare di fila. Il Catania a mio avviso ha grossi margini di miglioramento perchè lo ha dimostrato ad inizio anno. Recuperando qualche elemento di spessore e intervenendo sul mercato, il Catania potrà fare un girone di ritorno importante. Non so fino a che punto perchè tante squadre sono davanti ai rossazzurri in questo momento ma, nell’eventualità in cui dovessero disputare i playoff, farli in un certo modo potrebbe rappresentare un obiettivo per la squadra di Toscano”.

