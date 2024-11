TUTTOCALCIOCATANIA: Avellino-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi il portiere Klavs Bethers, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade dunque sul portiere classe 2003, che ha parato con un guizzo felino il rigore allo specialista Patierno nel primo tempo, effettuando altri interventi in tutta sicurezza. Secondo gradino del podio, invece, per Matteo Stoppa, venendo schierato l’ex Juve Stabia ancora nella posizione di trequartista, trovando la via del gol. Terzo giocatore più votato, l’attaccante romano Filippo D’Andrea, anch’egli entrato nel tabellino dei marcatori.

