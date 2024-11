EX ROSSAZZURRI – ‘Papu’ Gomez si allena con un club di quinta serie spagnola: “Ancora qualche anno potrò giocare”

Uno dei più grandi ex calciatori del Catania, Alejandro Gomez, scalpita per fare ritorno in campo. Squalificato per due anni a causa di un test antidoping positivo (avrebbe assunto uno sciroppo appartenente al figlio per mitigare una crisi acuta di broncospasmo, il tutto senza il consenso del proprio medico e della società, ndr) si sta allenando con il Club Deportivo Manchego, squadra spagnola militante nella quinta serie del calcio spagnolo.

“Non vedo l’ora che finisca la squalifica. Questa è la mia vita. Condividere di nuovo uno spogliatoio, allenarsi di nuovo con un gruppo. Manca poco, speriamo che la prossima stagione riesca a tornare in campo. Sicuramente sarà in Italia o la Spagna, non credo che cambierà molto. Sceglierò un buon club, una buona città per vivere con la famiglia e cercare di divertirmi. Non ho mai avuto infortuni importanti, mi sono preso cura di me stesso e penso che ancora qualche anno potrò giocare”, le parole del ‘Papu’ a Castilla la Mancha Television. A febbraio compirà 37 anni e non disputa un incontro ufficiale dal 3-0 inflitto dal Monza contro la Salernitana l’8 ottobre 2023.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***