VERSO AVELLINO-CATANIA: centrocampo più robusto o assetto base immutato?

Sabato pomeriggio Catania in campo per la 16a Giornata del girone C di Serie C. Avversario l’Avellino. Sarà interessante vedere con quale spirito, atteggiamento e disposizione tattica il Catania sfiderà gli irpini al “Partenio-Lombardi”. Ultimamente mister Toscano ha proposto una soluzione diversa in mezzo, affidando a Jimenez le chiavi del centrocampo.

L’italo-spagnolo ha spiegato pubblicamente di gradire il ruolo, sfruttando la possibilità di entrare nel vivo del gioco contribuendo a dare maggiore qualità allo sviluppo della manovra. L’ipotesi potrebbe essere riproposta ad Avellino, non escludendo però anche l’impiego dal 1′ di un ulteriore centrocampista per irrobustire il reparto, con Stoppa che agirebbe invece da seconda punta.

Un più coperto 3-5-2, dunque, oppure la riproposizione di Jimenez playmaker e Stoppa sulla trequarti che nel derby siciliano col Trapani ha dato buoni frutti. Toscano è alla ricerca del giusto equilibrio nel settore nevralgico del campo, in vista di una trasferta dal coefficiente di difficoltà molto elevato.

