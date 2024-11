VERSO CATANIA-MESSINA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania, stasera allo stadio “Angelo Massimino” contro l’ACR Messina, sfida valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 1.40 e 1.43; la “X” tra 3.60 e 4.05; il “2” tra 7.00 e 8.50.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Catania con buone probabilità di vittoria. Era stato così anche in occasione dei precedenti turni con Latina (soprattutto) e Turris, ma in entrambi i casi il pronostico non è stato rispettato. Impegno da non sottovalutare, dunque, trattandosi soprattutto di un derby, insidia ulteriore per la squadra di mister Toscano.

Il Catania può sfruttare la spinta degli almeno 17mila spettatori attesi sugli spalti, ma hanno fatto registrare un frenata nelle ultime partite. I rossazzurri, pertanto, sperano di riassaporare il dolce gusto dei tre punti per rilanciare le proprie ambizioni. Il Messina, invece, in questo momento occupa la zona retrocessione e viene da due pesanti sconfitte consecutive (6-0 ad Avellino e 1-3 contro la Cavese).

