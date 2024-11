VERSO CATANIA-TRAPANI: torna Bethers a difesa dei pali?

Nelle ultime settimane, a giudicare dalle tre gare consecutive disputate dal 1′, sembrava ci si stesse avviando verso una piena definizione delle gerarchie a protezione della porta del Catania con Marius Adamonis designato come titolare e Klavs Bethers vice. La prestazione assolutamente deficitaria dell’estremo difensore lettone a Crotone, però, potrebbe determinare un nuovo cambio in porta, rimettendo dentro Bethers.

Il lituano, sette anni più giovane di Adamonis ma rossazzurro per la terza stagione consecutiva, scalpita per giocarsi le sue carte. In vista di un altro appuntamento importante contro il Trapani, mister Toscano dovrà decidere – ascoltando il parare del preparatore dei portieri Angelo Porracchio – se offrire ad Adamonis una concreta possibilità di riscatto dopo le gravi disattenzioni dello “Scida” oppure, come pare più probabile, affidare la porta a Bethers. Quest’ultimo nella stagione regolare ha incassato 2 gol in 6 gare di campionato mantenendo la porta inviolata 4 volte, Adamonis ha invece subito 10 reti facendo registrare anch’egli 4 “clean sheet” ma in 9 partite.

