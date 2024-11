CATANIA-TRAPANI: ecco dove vedere la partita in tv

Venerdì 15 novembre il Catania, reduce dalla sconfitta esterna contro il Crotone, affronterà il Trapani per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 20.30 allo stadio “Angelo Massimino”, sarà l’ottavo confronto casalingo in questo campionato per i rossazzurri.

In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro su Telesud, canale 87. L’emittente regionale trasmetterà il derby in diretta ed in chiaro, esclusivamente sul digitale terrestre. La partita sarà visibile in Sicilia, Malta e in alcune zone della Calabria. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky Sport Calcio e Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***