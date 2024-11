VULLO (doppio ex Avellino-Catania): “Può nascere qualsiasi tipo di risultato”

Salvatore Vullo, che ha vestito sia maglia del Catania (1986-87) che quella dell’Avellino (1983-1986), avendo anche allenato gli irpini nella stagione 2002-03, rilascia alcune dichiarazioni in vista del match, intervenendo ai microfoni di Sport Channel:

“Conoscendo gli ambienti per averli vissuti – più Avellino – la partita sarà tiratissima, molto impegnativa soprattutto dal punto di vista caratteriale e ambientale. Gara difficile, Toscano ha una buonissima squadra, ha avuto qualche piccola difficoltà ma è temibilissima sia in casa che fuori. L’ambiente sarà sicuramente caldo. Nelle partite tra le due squadre c’è sempre stata abbastanza tensione e rispetto allo stesso tempo”.

“Biaconlino sta facendo bene sulla panchina biancoverde, Toscano è un tecnico molto navigato e all’altezza della situazione, può nascere qualsiasi tipo di risultato. Forse è un vantaggio che Biancolino abbia meno esperienza, potrebbe essere più sfacciato nell’affrontare un Catania comunque molto navigato. Biancolino ha giocato in questa categoria, l’ha vinta da giocatore, sta dimostrando di avere le capacità per fare bene anche in prima squadra”.

